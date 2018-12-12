«Сент-Луис» — «Флорида»: Дадонов забросил 14-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов отметился 14-й заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В выездной встрече с «Сент-Луис Блюз» (завершился 1-й период, счёт — 1:0 в пользу гостей) он поразил ворота соперника на 16-й минуте. Ассистентом выступил Джонатан Юбердо.

Эта шайба стала 29-м очком Дадонова в 29 матчах текущего сезона. Всего в НХЛ он отметился 114 (52+62) баллами за результативность в 158 матчах.

Видео взятия ворот в исполнении Дадонова также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в 74 матчах регулярного чемпионата-2017/18 29-летний Дадонов набрал 65 (28+37) очков при показателе полезности «+10».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19