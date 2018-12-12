Александр Овечкин в матче с «Детройтом» оформил 21-й хет-трик за карьеру в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимает «Детройт Ред Уингз» (6:1, идёт третий период).

В этой встрече российский форвард «столичных» Александр Овечкин оформил 21-й хет-трик за карьеру в НХЛ. Ассистентом во всех трёх взятиях ворот в исполнении россиянина выступил швед Никлас Бекстрём.

Благодаря этому голу Овечкин набрал 39-е очко в текущем сезоне. Всего в НХЛ россиянин отметился 1161 (632+529) баллом в 1033 матчах. Результативная серия Александра составляет 12 встреч.

Зверь! Овечкин сделал 21-й хет-трик в НХЛ и обошёл Павла Буре Уже 25 голов в 30 матчах сезона.

Эпизод с третьей шайбой Овечкина доступен для просмотра в официальном клубном «твиттере» «Вашингтона».

Напомним, в 2018 году Овечкин стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли.