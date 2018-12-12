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Три гола Овечкина помогли «Вашингтону» крупно обыграть «Детройт»

Три гола Овечкина помогли «Вашингтону» крупно обыграть «Детройт»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась с разгромным счётом 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. Для «Кэпиталз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал российский форвард «столичных» Александр Овечкин, оформивший хет-трик. Четырьмя результативными передачами отметился швед Никлас Бекстрём. Голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби отразил 35 бросков из 37.

Россиянин Евгений Кузнецов провёл на льду 15 минут 50 секунд, отметился двумя передачами и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал.

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Уже 25 голов в 30 матчах сезона.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2018, среда. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
6 : 2
3:0, 2:0, 1:2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Коннолли (Карлсон, Кузнецов) – 03:39 (5x4), 2:0 – Бойд (Дауд, Яшкин) – 10:50 (5x5), 3:0 – Овечкин (Бекстрём, Кемпны) – 12:59 (5x5), 4:0 – Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 29:05 (5x5), 5:0 – Оши (Бекстрём, Кузнецов) – 30:06 (5x4), 5:1 – Ларкин (Нюквист, Дженсен) – 41:03 (5x5), 6:1 – Овечкин (Юус, Бекстрём) – 49:33 (5x5), 6:2 – Нюквист (Абделкейдер) – 56:42 (5x5)
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