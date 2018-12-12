«Чикаго» потерпел восьмое поражение подряд, «Миннесота» разгромила «Монреаль»

«Виннипег Джетс» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипег и закончилась со счётом 6:3 (3:0, 1:2, 2:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Блэкхоукс» восьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Виннипега» Дастин Бафлин, отметившийся тремя передачами. По два балла за результативность в составе победителей набрали: Кайл Коннор (2+0), Тайлер Майерс (1+1) и Марк Шайфли (1+1). Россиянин Дмитрий Куликов окончил матч с показателем «+1».

В параллельной встрече «Миннесота Уайлд» разгромила «Монреаль Канадиенс» — 7:1 (1:0, 4:0, 2:1). По три балла набрали форварды «Миннесоты» — Зак Паризе (1+2) и Микаэль Гранлунд (0+3).

Ещё в одном матче «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).