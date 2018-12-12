Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Чикаго» потерпел восьмое поражение подряд, «Миннесота» разгромила «Монреаль»

«Чикаго» потерпел восьмое поражение подряд, «Миннесота» разгромила «Монреаль»
Хоккей / НХЛ

«Виннипег Джетс» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипег и закончилась со счётом 6:3 (3:0, 1:2, 2:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Блэкхоукс» восьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Виннипега» Дастин Бафлин, отметившийся тремя передачами. По два балла за результативность в составе победителей набрали: Кайл Коннор (2+0), Тайлер Майерс (1+1) и Марк Шайфли (1+1). Россиянин Дмитрий Куликов окончил матч с показателем «+1».

В параллельной встрече «Миннесота Уайлд» разгромила «Монреаль Канадиенс» — 7:1 (1:0, 4:0, 2:1). По три балла набрали форварды «Миннесоты» — Зак Паризе (1+2) и Микаэль Гранлунд (0+3).

Ещё в одном матче «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2018, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
6 : 3
3:0, 1:2, 2:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Шайфли (Бафлин, Уилер) – 07:49 (5x4), 2:0 – Майерс (Рослович) – 09:01 (5x5), 3:0 – Коннор (Лайне) – 13:38 (5x5), 4:0 – Коннор (Шайфли, Бафлин) – 21:44 (5x4), 4:1 – Строум (Кейн, Кит) – 22:04 (5x5), 4:2 – Кагун (Йокихарью, Кемпф) – 27:09 (5x5), 4:3 – Дебринкэт (Кейн) – 46:08 (5x5), 5:3 – Перро (Элерс, Майерс) – 51:36 (5x4), 6:3 – Танев (Бафлин) – 59:55 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2018, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
7 : 1
1:0, 4:0, 2:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Нидеррайтер (Бродин, Паризе) – 14:01 (5x5), 2:0 – Дамба (Гранлунд, Паризе) – 31:11 (5x4), 3:0 – Койл (Фолиньо) – 32:33 (4x5), 4:0 – Стаал (Гранлунд) – 34:58 (5x5), 5:0 – Сперджен (Цукер, Нидеррайтер) – 39:57 (5x4), 6:0 – Дамба (Гранлунд, Сутер) – 40:44 (5x4), 6:1 – Питри (Шапю, Шоу) – 42:41 (5x5), 7:1 – Паризе (Сперджен, Сутер) – 46:10 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2018, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 1
1:1, 1:0, 1:0
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Смит (Дзингел, Сеси) – 00:26 (5x5), 1:1 – Уотсон (Экхольм, Сиссонс) – 15:38 (5x5), 2:1 – Эллис (Йози, Джохансен) – 29:01 (5x5), 3:1 – Смит – 41:59 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент