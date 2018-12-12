«Эдмонтон» обыграл «Колорадо», несмотря на 4 очка Рантанена

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 6:4 (1:0, 4:1, 1:3) в пользу гостей. В последних восьми матчах команда Кена Хичкока одержала 7 побед.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Колорадо» Микко Рантанен, в активе которого 4 (2+2) очка. По три балла в составе победителей набрали Райан Ньюджент-Хопкинс (2+1) и Леон Драйзайтль (1+2). Голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен совершил 38 сейвов.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 18 минут 46 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, совершил 4 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер Семён Варламов отразил 15 бросков из 18 и был заменён в середине второго периода. Нападающий «Ойлерз» Валентин Зыков очков не набрал.