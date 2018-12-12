Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Эдмонтон» обыграл «Колорадо», несмотря на 4 очка Рантанена

«Эдмонтон» обыграл «Колорадо», несмотря на 4 очка Рантанена
Хоккей / НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 6:4 (1:0, 4:1, 1:3) в пользу гостей. В последних восьми матчах команда Кена Хичкока одержала 7 побед.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Колорадо» Микко Рантанен, в активе которого 4 (2+2) очка. По три балла в составе победителей набрали Райан Ньюджент-Хопкинс (2+1) и Леон Драйзайтль (1+2). Голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен совершил 38 сейвов.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 18 минут 46 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, совершил 4 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер Семён Варламов отразил 15 бросков из 18 и был заменён в середине второго периода. Нападающий «Ойлерз» Валентин Зыков очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2018, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
4 : 6
0:1, 1:4, 3:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Бродзяк (Нурс) – 13:51 (5x4), 0:2 – Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Беннинг) – 29:26 (5x4), 0:3 – Ньюджент-Хопкинс (Лучич) – 33:37 (5x5), 0:4 – Макдэвид (Драйзайтль, Ларссон) – 35:14 (5x5), 1:4 – Рантанен (Бэрри, Ландеског) – 36:01 (5x5), 1:5 – Драйзайтль (Кассиан, Бродзяк) – 36:42 (5x5), 2:5 – Уилсон (Рантанен, Ландеског) – 41:41 (5x4), 2:6 – Нурс (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 43:05 (5x4), 3:6 – Ландеског (Маккиннон, Рантанен) – 56:11 (5x5), 4:6 – Ландеског (Рантанен, Маккиннон) – 58:53 (6x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент