Российский нападающий Николай Лемтюгов покинул «Медвешчак». Об этом сообщил сам хоккеист в своём «инстаграме».

В этом сезоне 32-летний нападающий забросил 4 шайбы и сделал 7 результативных передач в 15 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-2» и 12 штрафных минутах.

Руководство хорватской команды, выступающей в австрийском чемпионате, не в состоянии выплачивать игрокам зарплату. Некоторые игроки уже покинули клуб, они не получали денег на протяжении нескольких месяцев. Представители Австрийской хоккейной лиги уже провели встречу с должностными лицами клуба. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, нельзя исключать того, что команда прекратит существование.

«Медвешчак» выступал в КХЛ в период с 2013 по 2017 год. Команда смогла выйти в плей-офф в сезоне-2013/14, но не сумела преодолеть барьер первого раунда.