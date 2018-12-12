TSN: Фазель может трудоустроиться в КХЛ, а Николсон — возглавить ИИХФ

Обозреватель TSN Даррен Дрегер заявил, что глава Международной федерации хоккея Рене Фазель может получить должность в Континентальной хоккейной лиге.

«Есть слух о том, что глава Международной федерации хоккея Рене Фазель может получить должность в Континентальной хоккейной лиге. Фазель уже объявлял о том, что уйдёт в отставку в 2020 году. Безусловно, возможный приход Фазеля сделает КХЛ сильнее, если учесть, какими международными связями обладает нынешний глава международной федерации. В этом случае вероятно, что Фазеля на посту руководителя ИИХФ заменит канадец Боб Николсон», — отметил Дрегер в эфире программы TSN Insider Trading.

Фазель занимает свой пост с 1994 года. В ноябре 2017 года он объявил, что уйдёт в отставку в 2020 году, когда истечёт срок его полномочий. Николсон ранее возглавлял Федерацию хоккея Канады, а в настоящее время является вице-президентом «Эдмонтон Ойлерз».