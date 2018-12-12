Фазель — о МЧМ-2023 в Омске: мы получили письмо от Третьяка, ИИХФ не против

Международная федерация хоккея получила от Федерации хоккея России письмо разрешить провести молодёжный чемпионат мира 2023 года в двух городах — Новосибирске и Омске, сообщил президент IIHF Рене Фазель.

«Мы получили письмо от президента ФХР Владислава Третьяка. Я думаю, что это было пожелание Омска — участвовать в организации чемпионата мира, как это бывает в Канаде, где турнир проводят два города. Мы не против проведения турнира в двух городах, если не будет нарушений регламента соревнований, это не станет проблемой. Мы ответим ФХР. Есть правила относительно логистики, расстояния между городами, если организаторы будут следовать этим правилам, то нет причин отказывать. Мы не против этого, надо просто следовать правилам.

Я знаю о проблемах с дворцом в Омске, там должны эту проблему решить. Думаю, построят новую арену, что будет хорошо для Омска и его команды в КХЛ. Новосибирску не так просто проводить турнир одному, думаю, Новосибирск примет финал чемпионата мира, там может играть сборная России», — цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сформировал и возглавил оргкомитет МЧМ-2023. В него также вошли первый вице-премьер региона Владимир Знатков, первый заместитель губернатора Юрий Петухов, замминистра спорта РФ Сергей Косилов и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.