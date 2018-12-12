Элиас Петтерссон повторил достижение Алексея Яшина 25-летней давности

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 (0:1, 0:0, 3:1). Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Джейк Виртанен.

Статистика Элиаса Петтерссона в регулярном сезоне НХЛ-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал шведский новичок «косаток» Элиас Петтерссон, набравший 2 (1+1) очка. Благодаря этому Элиас достиг отметки в 32 очка в регулярном сезоне и повторил достижение Алексея Яшина 25-летней давности по очкам в первых 27 матчах со старта карьеры в лиге. Петтерссон стал первым игроком в НХЛ со времён Яшина, кому это удалось.

Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 он выступал за шведский клуб «Векшё», набрав 56 (24+32) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и став самым ценным игроком турнира. В плей-офф он сыграл 13 встреч и записал в актив 19 (10+9) баллов. Также Петтерссон стал чемпионом мира 2018 года. В пяти матчах за сборную Швеции он набрал 3 (1+2) очка.