Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте огласила имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Третьей звездой назван нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём, оформивший ассистентский покер в матче с «Детройт Ред Уингз» (6:2).

Второй звездой стал форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Аризоной Койотс» (4:3).

Лучшим игроком признан капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший три шайбы в ворота «Детройта». Благодаря этому он достиг отметки в 25 голов в сезоне. Эта планка покорилась Овечкину в 14-й раз подряд за карьеру. Российский нападающий забрасывал 25 или более шайб в каждом сезоне в НХЛ. Он стал третьим игроком в истории, забивавшим 25 или более голов в 14 или более сезонах подряд со старта карьеры.