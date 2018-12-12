Тарасенко не набрал очков в пяти матчах подряд, заработав полезность «-9»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко неудачно проводит последние матчи в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

В домашней игре с «Флоридой Пантерз» (4:3) российский форвард не сумел отметиться результативными действиями, он не может набрать очки уже на протяжении пяти игр. Тарасенко провёл на льду 18 минут 27 секунд, заработав показатель полезности «-2». В последних пяти встречах суммарный показатель полезности Владимира составляет «-9».

В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 29 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 (9+11) очков. Последний раз Владимир набирал очки в игре с «Колорадо Эвеланш», которая состоялась в конце ноября. В той встрече он отметился результативным броском.