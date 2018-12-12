Нападающие Антон Бурдасов и Павел Дацюк пропустят Кубок Первого канала, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Форвард «Салавата Юлаева» сыграет за олимпийскую сборную в Швейцарии.

«После консультации штаба сборной с игроками Павлом Дацюком и Антоном Бурдасовым было принято решение, что форварды не сыграют на Кубке Первого канала. Дацюк пройдёт программу мониторинга состояния здоровья и восстановления, а Бурдасов сыграет за олимпийскую сборную в Швейцарии», — сказано в официальном заявлении.

В этом сезоне 27-летний Бурдасов забросил 14 шайб и сделал 6 результативных передач в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-6». Антон занимает 11-е место в списке снайперов «регулярки» КХЛ, при этом среди российских игроков больше него забили только Кирилл Капризов и Сергей Широков.

40-летний Дацюк в нынешнем сезоне забросил 7 шайб и сделал 20 результативных передач в 31 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+13». В прошлом сезоне Павел также не смог помочь национальной команде на домашнем этапе Евротура.

Россияне проведут первый матч на турнире со Швецией, встреча состоится 13 декабря в Москве, начало — в 18:45 мск. Второй этап Евротура пройдёт с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. В Кубке Первого канала по традиции примут участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.