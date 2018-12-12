«Вашингтон» — «Детройт». 21-й хет-трик Овечкина за карьеру в видеообзоре матча

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась с разгромным счётом 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. Для «Кэпиталз» эта победа стала третьей кряду.

Главным героем встречи стал российский форвард «столичных» Александр Овечкин, оформивший хет-трик. Четырьмя результативными передачами отметился швед Никлас Бекстрём. Голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби отразил 35 бросков из 37. Овечкин оформил 21-й хет-трик за карьеру в НХЛ. Таким образом, он обогнал Павла Буре и единолично вышел на 12-е место в истории лиги по этому показателю.

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».

Россиянин Евгений Кузнецов провёл на льду 15 минут 50 секунд, отметился двумя передачами и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал.