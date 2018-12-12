Сборная России U17 забросила девять шайб Швейцарии на Турнире четырёх наций

Юниорская сборная России U17 разгромила сверстников из Швейцарии в стартовом матче Турнира четырёх наций, который проходит в Плимуте (Миннесота, США).

Россия U17 — Швейцария U17 — 9:1 (2:0, 4:1, 3:0)

1:0 – Тринеев (Рычков, Кузьмин, 2)

2:0 – Рычков (Шумилин, 7)

3:0 – Христанов (Кисаков, 34)

3:1 – Берчи (Дьюфи, Цог, 35)

4:1 – Пономарёв (Пашин, Коханин, 36)

5:1 – Зуган (Дидковский, 37), в большинстве

6:1 – Зуган (Соболев, Дидковский, 39)

7:1 – Дидковский (Тютнев, 43)

8:1 – Мухамадуллин (Рычков, Шумилин, 44)

9:1 – Тринеев (Шумилин, Рычков, 49)

Вратари: Нефедов — Ретели (Галли)

Броски: 29-22

Второй матч на Турнире четырёх наций сборная России U17 под руководством Сергея Голубовича проведёт со сверстниками из Словакии. Матч состоится 12 декабря, начало встречи — в 23:30 мск.