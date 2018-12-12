Сборная России U17 забросила девять шайб Швейцарии на Турнире четырёх наций

Юниорская сборная России U17 разгромила сверстников из Швейцарии в стартовом матче Турнира четырёх наций, который проходит в Плимуте (Миннесота, США).
Россия U17 — Швейцария U17 — 9:1 (2:0, 4:1, 3:0)
1:0 – Тринеев (Рычков, Кузьмин, 2)
2:0 – Рычков (Шумилин, 7)
3:0 – Христанов (Кисаков, 34)
3:1 – Берчи (Дьюфи, Цог, 35)
4:1 – Пономарёв (Пашин, Коханин, 36)
5:1 – Зуган (Дидковский, 37), в большинстве
6:1 – Зуган (Соболев, Дидковский, 39)
7:1 – Дидковский (Тютнев, 43)
8:1 – Мухамадуллин (Рычков, Шумилин, 44)
9:1 – Тринеев (Шумилин, Рычков, 49)
Вратари: Нефедов — Ретели (Галли)
Броски: 29-22
Второй матч на Турнире четырёх наций сборная России U17 под руководством Сергея Голубовича проведёт со сверстниками из Словакии. Матч состоится 12 декабря, начало встречи — в 23:30 мск.