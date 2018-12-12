Определены полные составы команд на Кубок вызова—2019

Стали известны полные составы команд Востока и Запада, которые встретятся в ежегодном матче за Кубок вызова.

В составы сборных, которые выйдут на лёд «Нефтехим-Арены», вошли представители всех команд чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. Матч за Кубок вызова состоится 12 января 2019 года в Нижнекамске в рамках Недели звёзд хоккея.

Восток

Вратари: Владимир Галкин («Авто»), Адель Минегалиев («Спутник»);

Защитники: Михаил Богдашкин («Кузнецкие Медведи»), Тимралий Вахрутдинов («Мамонты Югры») – ассистент капитана, Никита Анохин («Толпар»), Илья Рыжий («Алтай»), Тимофей Филиппов («Тюменский Легион»), Алексей Пузанов («Реактор»), Радик Ахметгалиев («Ирбис»), Данил Мокрушев («Белые Медведи»);

Нападающие: Саян Данияр («Снежные Барсы») – капитан команды, Егор Спиридонов («Стальные Лисы»), Андрей Гришаков («Ладья»), Павел Дорофеев («Стальные Лисы»), Кирилл Кожевников («Мамонты Югры»), Иван Уколов («Сарматы»), Илья Баданин («Омские Ястребы»), Арсен Хисамутдинов («Реактор») – ассистент капитана, Антон Пачин («Толпар»), Тимур Шарифьянов («Реактор»), Даниил Лапин («Сибирские Снайперы»), Артём Белоцкий («Авто»).

Запад

Вратари: Никита Лысенков (СКА-1946), Всеволод Скотников («Красная Армия»);

Защитники: Глеб Морулёв («Алмаз»), Антон Малышев («Локо»), Александр Никишин («Крылья Советов»), Михаил Булимов (МХК «Спартак»), Артём Терещенко («Атланты»), Григорий Грязнов (СКА-Варяги), Денис Толпегин (МХК «Динамо» Москва), Даниил Мисюль («Локо») – ассистент капитана;

Нападающие: Антон Назаревич (МХК «Динамо» Санкт-Петербург), Марк Верба («Русские Витязи»), Юрий Жолобов («Тайфун»), Михаил Абрамов («Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян»), Кирилл Марченко (СКА-1946) – ассистент капитана, Донат Стальнов («Чайка»), Амир Гараев (ХК «Капитан»), Антон Васильев (МХК «Динамо» Санкт-Петербург) – капитан команды, Владислав Фёдоров («Алмаз»), Иван Морозов (СКА-1946), Янис Шваненбергс (ХК «Рига»), Никита Линник («Амурские Тигры»).

Четыре лучших игрока Кубка вызова примут участие в Матче звёзд КХЛ.