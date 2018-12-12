Абделкейдер: Овечкин просто бык на льду, но боже, что у него за бросок

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Джастин Абделкейдер прокомментировал хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «красных крыльев». Матч завершился победой «столичной» команды со счётом 6:2.

«Это игрок, который благодаря своему броску придумывает что-то всякий раз, когда шайба оказывается у него на крюке. Это хоккеист умный, просто бык на льду. Но боже, что у него за бросок!» — цитирует Абделкейдера официальный сайт НХЛ.

В этом матче Александр достиг отметки в 25 голов в сезоне. Эта планка покорилась Овечкину в 14-й раз подряд за карьеру. Российский нападающий забрасывал 25 или более шайб в каждом сезоне в НХЛ. Овечкин в третий раз за карьеру забил 25 голов после 30 стартовых игр сезона НХЛ.