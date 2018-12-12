Кетов — капитан сборной России на Кубке Первого канала, у него три ассистента

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв объявил имена капитана сборной России и его ассистентов на Кубке Первого канала, информирует корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков. Капитаном будет нападающий СКА Евгений Кетов, ассистенты — нападающий ЦСКА Сергей Андронов, защитник ЦСКА Никита Нестеров и форвард СКА Сергей Плотников.

Вратари: Сорокин, Шестёркин, Бобков.

«Белые»: Нестеров – Василевский, Григоренко — Шалунов — Капризов;

«Синие»: Гавриков – Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

«Красные»: Антипин — Педан, Телегин — Андронов — Плотников;

«Зелёные»: Блажиевский — Елесин, Слепышев — Каблуков — Кетов;

«Оранжевые»: Науменков, Кузьменко — Кадейкин — Локтионов.

Россияне проведут первый матч на турнире со Швецией, встреча состоится завтра, 13 декабря, в Москве, начало — в 18:45 мск. Второй этап Евротура пройдёт с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. В Кубке Первого канала по традиции примут участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.