Д. Юдин — о травме: лезвием конька попали по руке, картина была неприятной

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал о травме, из-за которой он не выходит на лёд с 17 ноября, и о ходе восстановления после редкого повреждения.

«Проезжал мимо лавки гостей, там парень выскакивал на смену, видимо, меня не заметил и лезвием конька попал по руке в незащищённое место между крагой и налокотником. По руке сразу прошёл холод, на скамейке посмотрел на запястье, увидел не очень приятную картину.

Сначала в одну больницу, потом в другую. Спасибо докторам в РКБ, довольно быстро меня прооперировали. Доктор был такой интересный мужик, пошутил, оба посмеялись. Говорит: «Голову отверни» — и давай сшивать порез. Обкололи руку, жгут натянули, вообще ничего не чувствовал, но в сознании был. Не такая тяжёлая операция, минут 40 всего пролежал. Рука на месте, это главное. Сейчас нужно разрабатывать кисть.

Игроки «Ак Барса» выполняют огромный объём работы. Две тренировки в день – лёд, зал. Плюс специальные упражнения ЛФК в зависимости от травмы. Я с докторами работаю над моторикой руки – пластилин вот купил, шарики катаю. Надеюсь, как можно быстрее вернусь, но мне совсем недавно сняли гипс, поэтому говорить об этом пока рано. Всё зависит от меня», — цитирует Юдина официальный сайт «Ак Барса».