Р. Ротенберг о МЧМ-2023 в Омске: это правильно для строительства инфраструктуры

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал слова губернатора Омской области Александра Буркова, что МЧМ-2023 частично может пройти в Омске, хотя ранее местом проведения турнира назывался только Новосибирск.

«Такой сценарий возможен. Для строительства инфраструктуры в Омске это было бы правильно. Но детали как внутри ИИХФ, так и в ФХР ещё обсуждаются. Я думаю, что все сложности будут преодолены, как только будет принято окончательное решение. Тогда мы сможем проанализировать конкретику по инфраструктуре, логистике и проживанию», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сформировал и возглавил оргкомитет МЧМ-2023. В него также вошли первый вице-премьер региона Владимир Знатков, первый заместитель губернатора Юрий Петухов, замминистра спорта РФ Сергей Косилов и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.