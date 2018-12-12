Нестеров: на чехов есть зуб, будем отмазываться

Защитник сборной России Никита Нестеров поделился мыслями перед стартом Кубка Первого канала.

«Не тесно ли в раздевалке? Нет, места всем хватает. Времени на подготовку было немного, но ребята все мастеровитые, все друг друга знают, да и играли друг с другом уже не раз. Времени хватит. Календарь сжатый, но это хорошо. Находишься в тонусе, а я люблю много играть, для меня это не проблема.

Ожидания от матча в Питере? Главное — выиграть, а потом посмотрим. Говорят, что будет тепло. Есть ли зуб на чехов? Будем отмазываться. Конечно, нужна только победа на домашнем этапе Евротура, это 100%.

Обидно ли, что Дацюк не сыграет? Не знаю. Это к тренерскому штабу вопросы, я не знаю, что там происходит», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.