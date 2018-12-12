Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА пройдёт концерт Григория Лепса, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой в пресс-службе санкт-петербургского клуба. Игра состоится в Санкт-Петербурге 22 декабря на футбольной арене.

«Матч Россия — Финляндия посвящён 100-летию Анатолия Тарасова. Имя Тарасова, его образ и наследие будут отражены в предматчевой церемонии, также в фойе арены пройдёт выставка.

Перед матчем Россия – Финляндия будет полноценный концерт «Мумий Тролля». Также планируется выступление группы «Самоцветы». Ещё будет кавер-группа, которая будет исполнять советские хиты. Сцена будет смонтирована в чаше стадиона. Таким образом, подчёркивается ретрохарактер матча. Сборная России будет играть в свитерах в ретростиле 1950-х годов.

Перед матчем СКА — ЦСКА пройдёт концерт Григория Лепса. Ожидается, что игра пройдёт при аншлаге», — рассказали в «армейском» клубе.