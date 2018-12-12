И. Воробьёв: Кадейкин пропустил последний матч «Салавата» в интересах сборной

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв объяснил, почему нападающий Александр Кадейкин не сыграл за «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом», который состоялся вчера, 11 декабря.

На открытой тренировке сборной России Кадейкин занимался в номинально пятом звене вместе с Андреем Локтионовым, Андреем Кузьменко и Михаилом Науменковым. У Воробьёва спросили, зачем было лишать клуб игрока, если он тренируется в сборной в пятом звене.

«Интересы сборной, а «Салават» выиграл. Игроки из этого звена имеют шанс сыграть на Кубке Первого канала. Шанс нормальный. Локтионова не поставили к Капризову и Григоренко, потому что на этом месте в ЦСКА играет Шалунов. Связь у них есть», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

С постановкой вопроса не согласился, первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

«Кто вам сказал, что это пятое звено? Там было так написано? Это ваш личный прогноз», — цитирует Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.