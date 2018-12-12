Андронов — о возвращении в сборную: был определённый стимул для меня

Нападающий сборной России Сергей Андронов поделился мыслями перед стартом Кубка Первого канала.

«Максимально положительные эмоции. Всегда приятно здесь быть, хорошая атмосфера. Все ребята с хорошим настроением, готовимся к матчам. Переживал ли, что не играл на Кубке Карьяла? Всегда хочется приезжать в сборную и быть в ней. Был определённый стимул для меня.

Конкуренция среди чекеров возросла? Посмотрим, как будет по игре. Все ребята хорошие, просто так сюда никого не вызывают. С Плотниковым в одном звене хорошо, мы раньше играли, на чемпионате мира, например. Так что у нас есть некое взаимопонимание.

От матча в Питере пока только ожидания. Я думаю, что это будет интересно. Никогда не играл на таких стадионах. Это приятное событие для хоккея, болельщиков и спорта в целом.

Со шведами будем играть на победу. Они хорошо катаются, владеют шайбой. Наша задача – не дать им сыграть в их хоккей. Нужно навязать им наш хоккей», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.