Карандин: «Сибирь» вышла из пике, сработали перемены в линии легионеров

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин прокомментировал игру «Сибири» в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«После шоковой терапии на старте команда поздней осенью всё-таки вышла из пике и набрала ход. Сработали перемены в линии легионеров. Кроме того теперь «Сибири» хватает сил ровно провести все три периода, тогда как в сентябре провал шел в каждом матче. Значит, были проблемы в летней физподготовке.



По качеству состава «Сибирь» имеет все возможности бороться за 10-е место, например, с «Трактором» и «Нефтехимиком». Впрочем, надеюсь, что Новосибирск, несмотря на каникулы, выдаст хорошую победную серию — и тогда можно будет помечтать и о плей-офф», — цитирует Карандина Russia-Hockey.