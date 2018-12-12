Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк получил травму в матче с «Йокеритом»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов объяснил, почему шведский форвард Линус Умарк отыграл только три смены в третьем периоде матча с «Йокеритом» (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Статистика Линуса Умарка в «регулярке» сезона-2018/19

«У Линуса Умарка нарисовалась травма, поэтому он не доиграл матч с «Йокеритом». Вы же видели, там перед бортом была ситуация. Сейчас он проходит медицинское обследование», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В этом сезоне на счету 31-летнего нападающего 32 (3+29) очка в 36 матчах «регулярки» при показателе полезности «+1» и 24 минутах штрафного времени. Его безголевая серия составляет 27 матчей. В среднем за игру Линус проводит на льду 18 минут 36 секунд.