Хичкок: способность Макдэвида восстанавливаться граничит с фантастикой

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Хичкок поделился мнением о капитане команды Конноре Макдэвиде.



«Его способность восстанавливаться граничит с фантастикой. Он очень быстро приходит в нормальное состояние после отыгранной смены. Когда хоккеист обладает талантом кататься настолько лёгко и быстро, как он, об игровом времени можно не волноваться.



Я считаю, что мы можем давать Коннору и больше 25 минут, потому что он играет только в равных составах и большинстве. Если бы он выходил и на меньшинство, это резко меняло бы картину. Единственный игрок, который регулярно убивает меньшинство и постоянно проводит на льду больше 22 минут, — это Анже Копитар», — приводит слова Хичкока официальный сайт НХЛ.



Среднее игровое время Макдэвида составляет 22 минуты 42 секунды. Он занимает второе место среди форвардов НХЛ, уступая лишь Александру Баркову из «Флориды Пантерз» (23 минуты 9 секунд).

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