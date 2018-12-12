На трансляцию матчей «Авангарда» в Омской области выделят почти 1 млн рублей

Правительство Омской области согласовало размер субсидий на прямую трансляцию матчей хоккейного клуба «Авангард» в регионе, информирует News Omsk.



«Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие средств массовой информации» увеличивается на 962 тыс. рублей. Это субсидии на трансляции в эфире региональных СМИ матчей хоккейного клуба «Авангард», которые будут проводиться на ледовой арене в Балашихе», — сообщил начальник главного управления информационных технологий Омской области Максим Сушков.



В этом сезоне «ястребам» пришлось улететь в Подмосковье из-за проблем с домашней площадкой — спорткомплексом «Арена Омск».

«Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Автомобилиста» на 10 очков.