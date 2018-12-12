Кучеров: Сен-Луи был идеальным примером профессионала для молодых хоккеистов

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оценил бывшего форварда «молний» Мартена Сен-Луи, включённого в Зал славы НХЛ.



«Сен-Луи на льду был маленький, но очень умный. Он играл довольно похоже на то, как нравится играть мне. Когда мне посчастливилось познакомиться с ним уже здесь, я увидел, с какой самоотдачей он работает. И как делает лучше своих партнёров. Марти постоянно помогал, разговаривал с нами, объяснял, что и как можно делать лучше. Для нас, молодых, он был просто идеальным примером профессионала, показывавшего, как надо работать, чтобы добиваться своих целей», — приводит слова россиянина официальный сайт НХЛ.



Сен-Луи завоевал Кубок Стэнли в 2004 году, защищая цвета «Тампы».

Кучеров и Ко против сенсационных «лавин». 10 лучших троек сезона в НХЛ Тройка Овечкина была бы в лидерах, если бы не травмы.