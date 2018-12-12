«Авангард» проведёт сезон-2019/20 в Балашихе

Хоккейный клуб «Авангард» проведёт следующий сезон в Балашихе. Об этом сообщил президент омской команды Максим Сушинский.

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«На следующий год мы точно остаёмся в Балашихе. Переезд в другое место? Мы столько вкладываем в Балашиху, что в переезде нет смысла», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Нынешний сезон омская команда проводит в Балашихе из-за проблем с домашней площадкой клуба в Омске. Ранее сообщалось, что на ремонт сооружения может уйти не один год из-за проблем с несущими конструкциями. Другая арена в городе – СКК им. Блинова – также оказалась непригодной для проведения массовых мероприятий.

«Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Автомобилиста» на 10 очков.