Рижское «Динамо» проведёт матч на открытом воздухе с минскими одноклубниками

Рижское «Динамо» проведёт матч с минскими одноклубниками на открытом воздухе. Об этом «Чемпионату» сообщил президент латвийского клуба Юрис Савицкас.



Игра состоится 15 февраля в Риге. В прошлом сезоне обе команды уже проводили аналогичный матч.



Рижское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, а минское располагается на последнем, 12-м месте.

22 декабря в Санкт-Петербурге состоится «Зимняя классика». Матч СКА — ЦСКА пройдёт на футбольном стадионе «Зенита», который будет переоборудован в хоккейную арену. 16 декабря на этом же стадионе сборная России проведёт заключительный матч домашнего этапа Евротура с финской командой. На игру сборных уже продано 60 тыс. билетов.