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Рижское «Динамо» проведёт матч на открытом воздухе с минскими одноклубниками

Рижское «Динамо» проведёт матч на открытом воздухе с минскими одноклубниками
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» проведёт матч с минскими одноклубниками на открытом воздухе. Об этом «Чемпионату» сообщил президент латвийского клуба Юрис Савицкас.

Игра состоится 15 февраля в Риге. В прошлом сезоне обе команды уже проводили аналогичный матч.

Рижское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, а минское располагается на последнем, 12-м месте.

22 декабря в Санкт-Петербурге состоится «Зимняя классика». Матч СКА — ЦСКА пройдёт на футбольном стадионе «Зенита», который будет переоборудован в хоккейную арену. 16 декабря на этом же стадионе сборная России проведёт заключительный матч домашнего этапа Евротура с финской командой. На игру сборных уже продано 60 тыс. билетов.

Р. Ротенберг: на матч с Финляндией продано 60 из 68 тыс. билетов. Хотим рекорд
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