«Адмирал», «Слован», ХК «Сочи» и «Сибирь» имеют долги по зарплатам

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко назвал клубы, у которых имеются задолженности по заработной плате игрокам и сотрудникам.



«На сегодняшнюю дату долги есть у четырёх клубов. У «Адмирала», «Слована», ХК «Сочи» и «Сибири». Что касается ситуации с «Адмиралом», то во избежание повторения подобных ситуаций принято решение об изменении в регламент. Будет запрет на смену юридического лица клуба, даже под тем же самым брендом без того, чтобы клуб взял на себя финансовые обязательства перед игроками. Верю, что мы добьёмся справедливости. Думаю, с «Адмиралом» вопрос будет решён. Был ещё пятый клуб, который погасил задолженности», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Адмирал», «Северсталь» и «Амур» — аутсайдеры текущего рейтинга КХЛ