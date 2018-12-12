Сушинский — о МЧМ в Омске: это плюс не только для клуба, но и для города

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал информацию о проведении части молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске.



«Поддерживаю идею провести МЧМ-2023 не только в Новосибирске, но и в Омске. Это плюс не только для клуба, но и для развития города Омска. Может быть, даже построят гостиницу пятизвёздочную. Можно будет провести Матч звёзд, пока, правда, негде», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.