«Авангард» подпишет контракт на переделку хоккейной площадки под три размера

Президент «Авангарда» Максим Сушинский отметил, что клуб близок к подписанию контракта на изменение размера хоккейной коробки.



«У нас уже практически подписан контракт на переделку хоккейной площадки под три размера – 30, 28 и 26 метров. Площадка заказана, на следующий год будем менять. Себе сделаем один вариант, но международные турниры нельзя играть на 26-метровой площадке», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Нынешний сезон омская команда проводит в Балашихе из-за проблем с домашней площадкой клуба в Омске. Ранее сообщалось, что на ремонт сооружения может уйти не один год из-за проблем с несущими конструкциями. Другая арена в городе – СКК им. Блинова – также оказалась непригодной для проведения массовых мероприятий.

«Авангард» проведёт сезон-2019/20 в Балашихе