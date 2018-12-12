Тапола: у «Куньлуня» проблемы с составом, команда переживает непростое время

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола прокомментировал поражение в игре с «Барысом» (1:4).



«Мы сейчас переживаем непростые времена. Во-первых, у команды была тяжёлая поездка, а во-вторых, у нас проблемы с составом, много ключевых игроков выбыло из-за травм. В ближайшие несколько дней, которые у «Куньлуня» есть до следующей игры, нам надо найти выходы из этой непростой ситуации. Надеюсь, что потихоньку мы их найдём.



В составе только 11 нападающих? Сегодня предполагалось, что будет 12, но в самый последний момент Джастин Фонтейн не смог выйти на игру. Да, ситуация тяжёлая, потому что команде в ВХЛ тоже нужны нападающие, не так просто всех оттуда забрать. Но надеемся, что в течение ближайших нескольких дней всё поправится и мы сможем провести игру полным составом», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» уступил «Барысу», потерпев пятое поражение подряд