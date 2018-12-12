Сведберг: в КХЛ превосходный уровень мастеровитых игроков

Защитник «Барыса» Виктор Сведберг поделился мыслями после победы в игре с «Куньлунь Ред Стар» (4:1).



«Это была тяжёлая игра. Мы завоевали два очка и, безусловно, довольны победой. Очевидно, что ключевой момент игры — второй период, когда «Куньлунь» начал сразу с давления, но вскоре нам удалось реализовать моменты и забить два гола.



Своим стартом за «Барыс» я доволен. Наш тренерский штаб делает всё, чтобы команда победила. Мы выиграли несколько игр и находимся на пятой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ. Всегда здорово побеждать, когда ты только приходишь в команду. Надеюсь, что будем продолжать в том же духе.



Сравнение «Барыса» с командами НХЛ? Это достаточно трудно сделать, здесь другие ледовые площадки, другой стиль игры, и сравнить с другими клубами североамериканской лиги невозможно. Но, безусловно, это хорошая лига, где играют отличные команды, здесь превосходный уровень мастеровитых игроков, такой же, как у игроков НХЛ и АХЛ. Я счастлив здесь находиться», — сказал Сведберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.

«Куньлунь» уступил «Барысу», потерпев пятое поражение подряд