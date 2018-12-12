Блум: матч на открытом воздухе в Риге будет невероятно захватывающим опытом

Защитник минского «Динамо» Джонатон Блум поделился мнением о проведении матча с рижскими одноклубниками на открытом воздухе. Игра пройдёт в Латвии 15 февраля.



«Что я думаю о «Зимней классике» в Риге? Это невероятно захватывающий опыт. Для меня этот матч станет первым на открытом воздухе. Я впервые приму участие в такой игре с того момента, как вырос в Южной Калифорнии.



Рижане и минчане уже играли на открытом воздухе? Да, я знаю, Хауден сказал мне, что он получил огромное удовольствие от той игры», — сказал Блум в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.



Рижское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, а минское располагается на последнем, 12-м месте.

Рижское «Динамо» проведёт матч на открытом воздухе с минскими одноклубниками