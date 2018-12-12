Кирилл Кольцов продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Защитник Кирилл Кольцов определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Как стало известно «Чемпионату», 35-летний хоккеист пополнит ряды «Автомобилиста».

Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ

В этом сезоне опытный защитник забросил 1 шайбу и отдал 5 результативных передач в 10 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, выступая за воронежский «Буран».



Минувший сезон Кольцов начинал в составе «Трактора», где в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 9 (1+8) очков. После ухода из челябинского клуба Кольцов перебрался в «Спартак». В 13 матчах «регулярки» он забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.



За карьеру в КХЛ Кирилл выступал также за такие клубы, как «Салават Юлаев», СКА и «Торпедо». В общей сложности один из лучших бомбардиров-защитников в истории чемпионатов России набрал 320 (74+246) очков в 573 играх.