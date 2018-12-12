«Слован» — «Динамо» Рига: команды обменялись голами к 36-й секунде игры

«Слован» и рижское «Динамо» обменялись заброшенными шайбами на первой минуте матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Братиславе.



Нападающий «Слована» Джефф Таффе открыл счёт на 8-й секунде встречи, но рижский клуб сумел восстановить равновесие спустя всего 28 секунд благодаря Лаурису Дарзиньшу.

Посмотреть видео гола Таффе можно также на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео гола Дарзиньша можно также на официальном сайте КХЛ.



Рижское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, команда Гиртса Анкипанса набрала 32 очка в 36 матчах регулярного чемпионата. На счету «Слована» — 23 очка в 38 играх, подопечные Владимира Орсага располагаются на 11-м месте.