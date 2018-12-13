Нападающий Ярослав Косов продолжит карьеру в «Нефтехимике»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Ярослав Косов пополнит ряды «Нефтехимика».

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В сентябре 25-летний хоккеист подписал контракт со «Спартаком», но уже в декабре расторг соглашение с красно-белыми. В этом сезоне Косов провёл 24 матча в регулярном чемпионате, забросив три шайбы и сделав две результативные передачи при показателе полезности «-4». В среднем за матч он проводил на льду чуть меньше 11 минут.



В прошлом сезоне Косов провёл 19 матчей в регулярном чемпионате в составе «Ак Барса» и набрал 7 (3+4) очков.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 38 матчах регулярного чемпионата подопечные Андрея Назарова набрали 34 очка.