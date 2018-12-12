Рижское «Динамо» обыграло «Слован», прервав серию из семи поражений

Рижское «Динамо» встречалось со «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 4:3 в пользу гостей.



Нападающий «Слована» Джефф Таффе открыл счёт на 8-й секунде встречи, но рижский клуб сумел восстановить равновесие спустя всего 28 секунд благодаря Лаурису Дарзиньшу. «Динамо» обеспечило себе преимущество в две шайбы после того, как Микелис Редлихс и Линус Виделль реализовали численный перевес. Подопечные Владимира Орсага отыграли ещё до сирены на второй перерыв — точные броски на свой счёт записали Рудольф Червены и Джефф Таффе. На 47-й минуте Дарзиньш оформил дубль и вывел рижан вперёд.



Команда Гиртса Анкипанса прервала серию из семи поражений, «Слован» потерпел десятое поражение подряд.

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