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Рижское «Динамо» обыграло «Слован», прервав серию из семи поражений

Рижское «Динамо» обыграло «Слован», прервав серию из семи поражений
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» встречалось со «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Нападающий «Слована» Джефф Таффе открыл счёт на 8-й секунде встречи, но рижский клуб сумел восстановить равновесие спустя всего 28 секунд благодаря Лаурису Дарзиньшу. «Динамо» обеспечило себе преимущество в две шайбы после того, как Микелис Редлихс и Линус Виделль реализовали численный перевес. Подопечные Владимира Орсага отыграли ещё до сирены на второй перерыв — точные броски на свой счёт записали Рудольф Червены и Джефф Таффе. На 47-й минуте Дарзиньш оформил дубль и вывел рижан вперёд.

Команда Гиртса Анкипанса прервала серию из семи поражений, «Слован» потерпел десятое поражение подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2018, среда. 20:30 МСК
Слован
Братислава
3 : 4
1:2, 2:1, 0:1
Динамо Р
Рига
1:0 – Таффе (Ржепик) – 00:08 (5x5), 1:1 – Дарзиньш (Балинскис, Редлихс М.) – 00:36 (5x5), 1:2 – Редлихс М. (Дарзиньш, Майоне) – 16:21 (5x4), 1:3 – Виделль (Майоне, Дарзиньш) – 23:13 (5x4), 2:3 – Червены – 33:18 (5x5), 3:3 – Таффе (Червены) – 36:03 (5x5), 3:4 – Дарзиньш (Редлихс М., Балинскис) – 46:48 (5x5)
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