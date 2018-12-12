Голкипер «Питтсбурга» Мюррей выведен из списка травмированных

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей, пропустивший девять матчей из-за травмы нижней части тела, выведен из списка травмированных. А в команду АХЛ «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз» был отправлен голкипер Тристан Джарри.



В нынешнем сезоне Мюррей выиграл четыре матча и проиграл шесть, пропуская в среднем за игру 4,08 шайбы и парируя 87,7% бросков. Последнюю победу он одержал 25 октября, отразив 38 бросков в матче с «Калгари Флэймз» (9:1).



«Я не собираюсь ссылаться на травму, использовать её как оправдание. Да, был дискомфорт, но я мог играть. Играл с травмой в течение нескольких недель, и всё было хорошо. Она не мешала мне играть. Это специфическое повреждение», — приводит слова Мюррея официальный сайт НХЛ.

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