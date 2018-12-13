«Анахайм» — «Даллас»: Радулов забросил 10-ю шайбу в сезоне

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Даллас Старз» (2:3 после второго периода). При счёте 2:1 в пользу команды из штата Техас в большинстве отличился российский нападающий Александр Радулов. Ассистентами выступили Тейлор Федун и Девин Шор.

Посмотреть видео гола Радулова можно на официальном сайте НХЛ.

Александр забросил 10-ю шайбу в сезоне. Всего в его активе 23 очка (10+13). Также на счету нападающего показатель полезности «+7» и 16 минут штрафа.

Это 333-й матч в заокеанской карьере для форварда. На его счету 102 гола (24 – в большинстве) и 149 результативных передач при показателе полезности «+50».