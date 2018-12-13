Гецлаф стал вторым игроком в истории «Анахайма», набравшим 900 очков в НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Даллас Старз» (2:3, завершён второй период).

Во второй шайбе команды Рэнди Карлайла принял участие канадский нападающий Райан Гецлаф. Легендарный канадец помог отличиться Ондржею Каше. Благодаря результативной передаче Райан достиг отметки в 900 очков за карьеру в НХЛ. На счету Гецлафа 255 шайб и 645 голевых передач в 943 матчах в североамериканской лиге. Он стал вторым игроком в истории «Анахайма», набравшим 900 очков в НХЛ. Клубный рекорд принадлежит финскому форварду Теэму Селянне — 944 балла.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Анахайма».

Уроженец Реджайны является обладателем Кубка Стэнли 2007 года, олимпийским чемпионом 2010 и 2014 годов, а также обладателем Кубка мира — 2016 в составе сборной Канады.