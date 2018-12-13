Евгений Малкин впервые с 2012 года закончил матч НХЛ с полезностью «-4»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 3:6.

Крайне неудачным образом сложилась игра для нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. В его активе показатель полезности «-4», 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 17 минут и 58 секунд, проведённых на льду (2.34 – в большинстве). Евгений впервые с 2012 года закончил матч НХЛ с полезностью "-4" (12.03.2012, «Оттава Сенаторз»). Всего за карьеру в лиге Малкин в четвёртый раз провёл матч настолько неудачно.

В общей сложности в этом сезоне 32-летний Малкин сыграл 30 матчей, забросив 10 шайб и сделав 23 результативные передачи при полезности «-11». В среднем за матч Евгений проводит на льду 19 минут 5 секунд.