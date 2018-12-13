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Хет-трик Каше помог «Анахайму» отыграться со счёта 1:3 и победить «Даллас»

Хет-трик Каше помог «Анахайму» отыграться со счёта 1:3 и победить «Даллас»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» дома сломил сопротивление «Даллас Старз» — 6:3.

Матч развивался драматическим образом для команды Рэнди Карлайла. Хозяевам удалось открыть счёт на седьмой минуте первого периода, когда Ондржей Каше воспользовался отличной передачей Понтуса Оберга и переиграл Бена Бишопа. Во втором периоде гостям удалось не только восстановить равновесие, но и создать весомый задел. Последовательно отличились Миро Хейсканен, Блейк Комо и Александр Радулов. Однако ещё до перерыва Каше удалось оформить дубль и вернуть интригу в матч. Всё тот же Каше в середине третьего периода оформил хет-трик и сравнял счёт. После чего в ворота Бишопа влетели ещё две шайбы — отличились Брэндон Монтур и Якоб Сильверберг. Окончательный счёт установил Хампус Линдхольм, броском из своей зоны поразивший пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2018, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
6 : 3
1:0, 1:3, 4:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Каше (Оберг) – 06:38 (5x5), 1:1 – Хейсканен (Спецца, Линделль) – 26:01 (5x4), 1:2 – Комо (Шор, Дикинсон) – 28:07 (5x5), 1:3 – А. Радулов (Федун, Шор) – 31:20 (5x4), 2:3 – Каше (Гецлаф) – 36:30 (5x5), 3:3 – Каше (Ритчи, Монтур) – 50:45 (5x5), 4:3 – Монтур (Гецлаф) – 52:06 (5x5), 5:3 – Сильверберг (Кольяно, Монтур) – 53:44 (5x5), 6:3 – Линдхольм (Монтур) – 59:29 (en)

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Анахайма».

Во второй голевой комбинации команды Карлайла принял участие канадский нападающий Райан Гецлаф. Легендарный канадец помог отличиться Каше. Благодаря результативной передаче Райан достиг отметки в 900 очков за карьеру в НХЛ.

Гецлаф стал вторым игроком в истории «Анахайма», набравшим 900 очков в НХЛ
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