Хет-трик Каше помог «Анахайму» отыграться со счёта 1:3 и победить «Даллас»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» дома сломил сопротивление «Даллас Старз» — 6:3.

Матч развивался драматическим образом для команды Рэнди Карлайла. Хозяевам удалось открыть счёт на седьмой минуте первого периода, когда Ондржей Каше воспользовался отличной передачей Понтуса Оберга и переиграл Бена Бишопа. Во втором периоде гостям удалось не только восстановить равновесие, но и создать весомый задел. Последовательно отличились Миро Хейсканен, Блейк Комо и Александр Радулов. Однако ещё до перерыва Каше удалось оформить дубль и вернуть интригу в матч. Всё тот же Каше в середине третьего периода оформил хет-трик и сравнял счёт. После чего в ворота Бишопа влетели ещё две шайбы — отличились Брэндон Монтур и Якоб Сильверберг. Окончательный счёт установил Хампус Линдхольм, броском из своей зоны поразивший пустые ворота.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Анахайма».

Во второй голевой комбинации команды Карлайла принял участие канадский нападающий Райан Гецлаф. Легендарный канадец помог отличиться Каше. Благодаря результативной передаче Райан достиг отметки в 900 очков за карьеру в НХЛ.