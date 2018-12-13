Фастовский: я категорически против аренды в КХЛ, нужно развивать школы

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал предложение клубов ввести в Континентальной хоккейной лиге институт аренды.

«Я категорический противник института аренды. У меня есть чёткая позиция по этому вопросу. Пока нет никакого окончательного решения, потому что эта тема очень неоднозначная. В основном аренду поддерживают богатые клубы, но не только. Есть и те, у кого есть свой резон. Я считаю, что делать это не стоит. Это приведёт к ещё большему расслоению в лиге. Надо развивать школы не только в признанных хоккейных городах. Аренда этому точно не способствует. Поэтому её в своё время и отменили», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.