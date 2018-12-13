Швеция – Россия: онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала начнётся в 18:45

Сегодня, 13 декабря, в Москве стартует второй этап Еврохоккейтура сезона-2018/19. В Кубке Первого канала по традиции принимают участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии. Подопечные Ильи Воробьёва начнут выступление на турнире матчем со сборной Швеции. Матч состоится на «ЦСКА-Арене», начало встречи — в 18:45 мск.

Турнирная таблица Евротура-2018/19

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция— Россия.

На заключительной тренировке перед стартовым матчем российская команда работала в следующих сочетаниях:



Вратари: Сорокин, Шестёркин.

Нестеров – Блажиевский, Григоренко — Шалунов — Капризов;

Гавриков– Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Антипин — Елесин, Телегин — Андронов — Плотников;

Василевский — Науменков, Слепышев — Каблуков — Кетов, Кадейкин.

