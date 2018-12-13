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Итоги дня НХЛ для россиян: гол Радулова, провал Малкина и 29 минут Проворова

Итоги дня НХЛ для россиян: гол Радулова, провал Малкина и 29 минут Проворова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили четыре российских игрока.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов реализовал большинство, забросив 10-ю шайбу в нынешнем сезоне. В активе Евгения Малкина показатель полезности «-4», 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 17 минут и 58 секунд, проведённых на льду (2.34 – в большинстве). Евгений впервые с 2012 года закончил матч НХЛ с полезностью «-4». Валерий Ничушкин провёл на льду меньше 12 минут (11.56), успев заработать при этом показатель полезности «-2». Форвард продлил безголевую серию до 23 матчей со старта сезона. На счету Ивана Проворова результативная передача, показатель полезности «-1», 1 бросок в стовр и 3 блок-шота за 29 минут и 28 секунд на льду (первый показатель по игровому времени в матче).

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-4240150%17.58
Ничушкин (н)«Даллас»0+0-20123-11.56
Радулов (н)«Даллас»1+0-102000%20.07
Проворов (з)«Филадельфия»0+1-10113-29.28
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