Итоги дня НХЛ для россиян: гол Радулова, провал Малкина и 29 минут Проворова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили четыре российских игрока.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов реализовал большинство, забросив 10-ю шайбу в нынешнем сезоне. В активе Евгения Малкина показатель полезности «-4», 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 17 минут и 58 секунд, проведённых на льду (2.34 – в большинстве). Евгений впервые с 2012 года закончил матч НХЛ с полезностью «-4». Валерий Ничушкин провёл на льду меньше 12 минут (11.56), успев заработать при этом показатель полезности «-2». Форвард продлил безголевую серию до 23 матчей со старта сезона. На счету Ивана Проворова результативная передача, показатель полезности «-1», 1 бросок в стовр и 3 блок-шота за 29 минут и 28 секунд на льду (первый показатель по игровому времени в матче).