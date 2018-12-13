Итоги дня НХЛ для россиян: гол Радулова, провал Малкина и 29 минут Проворова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили четыре российских игрока.
Нападающий «Далласа» Александр Радулов реализовал большинство, забросив 10-ю шайбу в нынешнем сезоне. В активе Евгения Малкина показатель полезности «-4», 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 17 минут и 58 секунд, проведённых на льду (2.34 – в большинстве). Евгений впервые с 2012 года закончил матч НХЛ с полезностью «-4». Валерий Ничушкин провёл на льду меньше 12 минут (11.56), успев заработать при этом показатель полезности «-2». Форвард продлил безголевую серию до 23 матчей со старта сезона. На счету Ивана Проворова результативная передача, показатель полезности «-1», 1 бросок в стовр и 3 блок-шота за 29 минут и 28 секунд на льду (первый показатель по игровому времени в матче).
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-4
|2
|4
|0
|1
|50%
|17.58
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|-2
|0
|1
|2
|3
|-
|11.56
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|0%
|20.07
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|-1
|0
|1
|1
|3
|-
|29.28