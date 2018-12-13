Сборная России U18 всухую обыграла Канаду-Запад в матче Мирового кубка вызова

Юниорская сборная России U18 в третьем матче Мирового кубка вызова одержала победу над сборной Канады-Запад со счётом 3:0.

Результативной передачей в составе российской команды отметился Василий Подколзин, который продолжает оставаться кандидатом на участие в молодёжном чемпионате мира. В трёх матчах турнира на счету Василия 5 (3+2) очков.

Россия U18 — Канада-Запад — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

1:0 — Буренов (Подколзин, Николаев, 12:24), в большинстве

2:0 — Гордин (Абрамов, 21:23)

3:0 — Грошев (25:01), в меньшинстве

Вратари: Аскаров — Дэвис (Радомски)

Броски: 28-31

Штраф: 25-16

Четвёртый, и заключительный, матч группового этапа юниорская сборная России U18 проведёт 15 декабря с командой США. Начало встречи — в 00:00 мск.