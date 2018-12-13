Травников: принцип «у соседа корова сдохла, значит у нас праздник» не про Сибирь

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал информацию о проведении части молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске.

«Пока мы ориентируемся на официальную информацию, что все игры чемпионата пройдут в Новосибирске и, безусловно, мы будем к этому полностью готовы. Что касается информации об участии Омска. Если эта инициатива продвигается, чтобы ускорить финансирование строительства новой арены в Омске и для этого есть какие-то шансы, то такую инициативу, по моему мнению, стоит поддержать.

Сейчас омские болельщики остались без домашних игр, и пока даже нет информации, когда проблема будет решена. Причём наш давний и принципиальный соперник — команда „Авангард“ — единственная в КХЛ оказалась в такой ситуации. Принцип „у соседа корова сдохла, значит, у нас праздник“ неприемлем для сибиряков. Если участие в чемпионате как-то сможет поспособствовать решению проблемы соседей — это здорово», — цитирует Травникова «Тайга.инфо».